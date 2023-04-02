Жителей Ростова-на-Дону в воскресенье ждет облачная с прояснениями погода

Существенных осадков в донской столице не ожидается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 2 августа, жителей Ростова-на-Дону ждет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Такой прогноз представили синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Днем в воскресенье в донской столице ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Воздух может прогреться до +13-15 градусов. К слову по региону температурный разброс сегодня будет составлять от +6-11 градусов до +16.

Добавим, небольшие осадки в Ростове-на-Дону могут пройти завтра, 3 апреля. При этом ночью и днем сохранятся плюсовые температуры: в темное время суток +4-6 градусов, в светлое время суток - около +14-16. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, временами порывы должны достигать 12-14 м/с.

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