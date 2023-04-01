Массовые отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 3 по 10 апреля

Об отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону с 3 по 10 апреля 2023 года: обесточить должны десятки домов. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

3 апреля:

Кузнецкстроевский, 8-100, 7-83, Филимоновская, 2-18, 17-19, Эстонская, 1-47, 1-й переулок, 2-4, Сиверса, 28А, 31, Ульяновская, 33-41, 32-44, 58, Донская, 44, Газетный, 10, 11, Лисичанская, 2-14, 7-19, Ногинская, 1-25, 2-32, Куприна, 1-37, 2-40.

4 апреля:

Тюхряева, 4-20, 11-31, Буйнакская, 2-10, 1-7, 28-я линия, 45-59, 30-я линия, 34-74, 33-69, 32-я линия, 59-79, 62-76, Ульяновская, 45-63, 44/10, 58-60, Донская, 44, Газетный, 10, Баумана, 70, 21-я линия, 15.

5 апреля:

Кумженская, 1-71, 2-74, Береговая, 2, 2 А, 2 В, 2-я Причальная, 20, 4-я Причальная, 8-18, 3-9, 5-я Причальная, 11, 34, С/т «Рыбник», С/т «Кумженское», СНТ «Донстрой», Кировский, 46-48, 19-я линия, 21-39, 21-я линия.

6 апреля:

Ереванская, 39, 37-я линия, 2, 2-я Краснодарская, 96, 92, 92/2, 92/3, 92/4, 92/1, 94, 92/5, 90.

7 апреля:

Кировский, 46-48, Серафимовича, 49-75, 46-69, Социалистическая, 57-83, 56-82, 51/58, Соборный, 17-19, 24-26, Буденновский, 22, 24, 26, Коммунистический, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 55, Города Ле-Ман, 5а, 40-летия Победы, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6.

10 апреля:

Еременко, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/7, 85 А.

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