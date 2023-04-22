Массовые отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 24 по 28 апреля

Энергетики обесточат десятки домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону проведут с 24 по 28 апреля 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

24 апреля:

Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70 Б, 70 Е, Малюгиной, 100, 119-121, 127/90, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, 2-я Плановая, 1-21, 2-26, Полторацкого, 79, Металлургическая, 68-110, 55-101, Физкультурная, 1-45, 2-48;

25 апреля:

21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14, Дундича, 54-78, 41-67, Калужская, 82-96, 103-127, Глинки, 98-120, 95-119, Мурманская, 96-126, 91-117, Камская, 92-118, 101-127, Волжская, 110-138, 101-127;

26 апреля:

Курчатова, 1-31, Молодежная, 12-30, 9-25, 12 декабря, 22-40, 17-29, Конституционная, 14-50, 13-51, Щербакова, 44-50, Арефьева, 1-47, 2-48, Т. Дона, 1-33, 2-32, Доватора, 235, 243/42, 144/30, 144/28;

27 апреля:

2-ая Киргизская, 46-58, 67-91, Казахская, 58-74, Обский, 2-38, 3-17, Уральский, 1-31, 2-36, Ухтомский, 1-35, 2-38, Крупской, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 81, Левобережная, 73-85, 12-24, Космонавтов, 32 В/ 21 В, торговый центр «Северный»;

28 апреля:

Комарова, 30/2, 2-ая Киргизская, 46-58, 75-91, Казахская, 58-72, Обский, 2-38, 3-17, Уральский, 1-31, 2-36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23 апреля в Ростове ограничат движение из-за пробега «Ростовское кольцо»

Пока неизвестно, повлияет ли погода на проведение спортивной акции (подробности)