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НовостиСпорт22 апреля 2023 7:11

23 апреля в Ростове ограничат движение из-за пробега «Ростовское кольцо»

Пока неизвестно, повлияет ли погода на проведение спортивной акции
Ангелина СКИБА
Проезжую часть по маршруту бегунов собираются поэтапно перекрывать

Проезжую часть по маршруту бегунов собираются поэтапно перекрывать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 апреля, из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» в нескольких районах Ростова-на-Дону собираются ограничить движение транспорта. Отдельные участки проезжей части будут поэтапно перекрывать, проезд полностью восстановят с 15:30, сообщает городской департамент автодорог.

Пока неизвестно, повлияет ли погода на проведение спортивной акции.

Маршрут забега:

1. Театральная площадь - Большая Садовая - Ворошиловский - Ворошиловский мост - Левобережная - западный проезд стадиона «Ростов Арена» (остановка 30 минут). Дистанцию должны преодолеть с 9 до 9:40.

2. Западный проезд стадиона «Ростов Арена» - Ворошиловский мост - Седова - Богатяновский Спуск - Нижнебульварная - Береговая - Сиверса - подъем на Стачки - Стачки - Спартаковская - Верещагина - Профсоюзная - парк имени Собино (остановка 25 минут). Время в пути: c 10:10 до 11:15.

3. парк имени Собино - Профсоюзная - Балакирева - МОПРа - Международная - Портовая - Стачки (мост) - Братский - Тургеневская - Буденновский - Мечникова - Гагарина площадь, площадь перед ДГТУ (остановка 20 минут). Время в пути: c 11:40 до 12:45.

4. площадь Гагарина - Ворошиловский - Варфоломеева - Чехова - Текучева - 1-й Конной Армии - Сельмаш - Селиванова - Металлургическая - Воровского - Шолохова - площадь Воинской Славы (остановка 10 минут). Время в пути: c 13:05 до 14 часов.

5. Шолохова - разворот налево по Шолохова - Щаденко - Щедрина - Вересаева - 40-летия Победы - Вити Черевичкина - 30-я Линия - Комсомольская - Карла Маркса - Советская - Театральная (финиш). Время в пути: c 14:10 до 15 часов.

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