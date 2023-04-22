23 апреля в Ростове ограничат движение из-за пробега «Ростовское кольцо»

Проезжую часть по маршруту бегунов собираются поэтапно перекрывать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 23 апреля, из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо» в нескольких районах Ростова-на-Дону собираются ограничить движение транспорта. Отдельные участки проезжей части будут поэтапно перекрывать, проезд полностью восстановят с 15:30, сообщает городской департамент автодорог.

Пока неизвестно, повлияет ли погода на проведение спортивной акции.

Маршрут забега:

1. Театральная площадь - Большая Садовая - Ворошиловский - Ворошиловский мост - Левобережная - западный проезд стадиона «Ростов Арена» (остановка 30 минут). Дистанцию должны преодолеть с 9 до 9:40.

2. Западный проезд стадиона «Ростов Арена» - Ворошиловский мост - Седова - Богатяновский Спуск - Нижнебульварная - Береговая - Сиверса - подъем на Стачки - Стачки - Спартаковская - Верещагина - Профсоюзная - парк имени Собино (остановка 25 минут). Время в пути: c 10:10 до 11:15.

3. парк имени Собино - Профсоюзная - Балакирева - МОПРа - Международная - Портовая - Стачки (мост) - Братский - Тургеневская - Буденновский - Мечникова - Гагарина площадь, площадь перед ДГТУ (остановка 20 минут). Время в пути: c 11:40 до 12:45.

4. площадь Гагарина - Ворошиловский - Варфоломеева - Чехова - Текучева - 1-й Конной Армии - Сельмаш - Селиванова - Металлургическая - Воровского - Шолохова - площадь Воинской Славы (остановка 10 минут). Время в пути: c 13:05 до 14 часов.

5. Шолохова - разворот налево по Шолохова - Щаденко - Щедрина - Вересаева - 40-летия Победы - Вити Черевичкина - 30-я Линия - Комсомольская - Карла Маркса - Советская - Театральная (финиш). Время в пути: c 14:10 до 15 часов.

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