Строительство обхода Аксая планируют завершить в 2023 году

Также сейчас параллельно строят Ростовское транспортное кольцо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обход Аксая могут сдать с опережением графика. Работы на объекте планируют завершить уже в 2023 году. Об этом в эфире передачи «О главном» заявил губернатор Василий Голубев. Глава региона также рассказал о темпах строительства.

- Считаю, что это важнейший проект. Во-первых, это значительная часть Ростовского транспортного кольца. Во-вторых, он даст возможность иметь вторую магистраль. Сегодня там работают несколько тысяч человек одновременно, более 600 единиц техники. Уже в сентябре мы вместе с компанией «Росавтодор» проведем инспекцию и будем говорить о возможности сдвижки по срокам. В 2021 году ведутся работы, 2022 год будет решающим. С осторожным оптимизмом мы можем рассчитывать, что в 2023 году обход Аксая состоится, и это основательно разгрузит Ростов и уберет транзит, - сказал Василий Голубев.

Также губернатор добавил, что сейчас параллельно строят Ростовское транспортное кольцо. По значению оно сравнимо с Московской кольцевой дорогой.

- Проект очень серьезный и очень дорогой, но крайне необходимый. Он даст развитие значительному количеству территорий Ростовской области не только в зонах примыкания, - подчеркнул глава региона.

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