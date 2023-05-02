На ПМЖ в страну кенгуру: бабушки с внуками не сидят, детские сады только частные, а школы - без любимчиков

Сейчас в семье Дарьи – четыре мужчины и две девочки. Фото: предоставлено героиней публикации.

Существует миф, что переехав в теплую страну, можно сэкономить на верхней одежде и тратить оставшиеся деньги на остальные нужды. Однако тут же эти «остальные нужды» дают о себе знать – от дорогой коммуналки и проезда до детского образования.

Как удается заниматься воспитанием детей в Австралии, во сколько обходится обучение в местных детских садиках и школах, а также о разном отношении к вопросу заботы о детях в двух странах рассказала мать четверых детей Дарья Грин, переехавшая из Ростова-на-Дону на ПМЖ в страну кенгуру.

БРОСИЛА ВСЕ И ПЕРЕЕХАЛА

Россиянка Дарья Мальцева познакомилась со своим будущим супругом австралийцем Клинтоном Грином на сайте знакомств. Через месяц оживленной переписки они договорились встретиться в Таиланде. При личной встрече девушка была очарована новым знакомым и согласилась выйти за него замуж, взяв его фамилию – Грин.

Дарья решилась оставить должность в крупной международной компании и переехала на другой конец света, в Австралию. Сейчас пара воспитывает троих сыновей: Дэниела, Леонардо и Себастиана. В начале апреля 2023 года у них родилась девочка – малышка Джасмин.

Семья живет в одном из самых теплых и живописных штатов Австралии - Квинсленде. Здесь почти всегда лето! Даже зимы очень теплые. Однако Даше все еще сложно привыкнуть к разнице во временах года.

Так, когда в Ростове весна, то в Квинсленде начинают желтеть листья. Сейчас в тех краях календарная «осень», но температура в дневные часы не опускается ниже 20 градусов. Поэтому-то, пока муж на работе, мама вместе с сыновьями - на пляже.

Дарья часто ходит со своими младшим сыновьями на море. Фото: предоставлено героиней публикации.

По словам россиянки, цены на недвижимость во время пандемии ковида в Австралии выросли, поднялись и процентные ставки по ипотечным кредитам. Поэтому пока приобрести свой дом у пары нет возможности.

- Мы арендуем частный дом, потому что я не представляю, как можно жить с четырьмя детьми в квартире. У нас есть двор, где мы гуляем. Приобрести свой, к сожалению, сейчас очень дорого, - отмечает Дарья.

Покупку недвижимости они перенесли на следующий год.

ВСЕ ДЕТСКИЕ САДЫ - ЧАСТНЫЕ

Когда перед парой встал насущный для всех родителей вопрос получения образования их детьми - выбор детского садика, то оказалось, в Австралии все частные, а потому, мягко говоря, недешевые.

- Нахождение ребенка в детсаду обходится порядка 120 австралийских долларов в день, - рассказывает собеседница. - Государство может возместить до 80% расходов на детсадовские траты, но это зависит от уровня дохода родителей: чем больше они получают, тем меньше у них шансов на компенсацию.

Поскольку Дарья сидит дома с младшим Себастианом и новорожденной малышкой, то своего Лео она в садик решила пока не отдавать.

А вот старший сын ростовчанки Дэниэль в новом учебном году, который начался в Австралии 23 января, пошел уже в третий класс местной бесплатной государственной школы.

- Детей туда отдают уже в 4-5 лет, - рассказывает Дарья. - Первый и второй классы очень напоминают детский сад. А потом уже идут привычные классы. С 5 до 12 лет дети учатся в начальной школе, а после - в старшей.

Распределение по учебным заведениям происходит в соответствии с проживанием в том или ином районе. Каждый год классы в австралийских школах перемешиваются, что позволяет ученикам от раза к разу быстрее находить себе новых приятелей. Точно так же меняются и учителя. Считается, что благодаря этому у педагогов просто не могут появиться любимчики, и оценки выставляются без предвзятого отношения.

- Такая «перетасовка» школьников сделана для того, чтобы дети легко адаптировались и без проблем знакомились с новыми людьми, легко приспосабливались к новым реалиям, - поясняет многодетная мама. - Но мой сын очень расстроился, когда через год пришлось расставаться с другом из прежнего класса. Так что у такого подхода есть и свои плюсы, и минусы.

БАБУШКИ С ВНУКАМИ НЕ СИДЯТ, А РАЗГОВОРЫ - НА АНГЛИЙСКОМ

А еще со своими младшими сыновьями Дарья два раза в неделю ходит в плэй-группы, где общается с другими мамочками. Пока ребята заняты развивающими играми или поют веселые песенки.

- В плэй-группах происходит социализация как ребенка, так и мамы, - подчеркивает Даша. - Их услуги стоят относительно недорого — есть и бесплатные, а есть - по пять местных долларов за пару часов. За эти деньги администраторы даже угощают мам чаем и пирожными.

На помощь молодой маме могли бы прийти родители мужа, но в Австралии не принято, чтобы бабушки и дедушки нянчились с внуками. Если в России представители старшего поколения любят забирать ребятню к себе и играть с ними целыми днями, то в стране кенгуру все иначе. Бабушки и дедушки здесь редко занимаются с внуками.

В апреле у пары родилась дочка – малышка. Фото: предоставлено героиней публикации.

– Я еще ни разу с ними не оставляла своих детей, - рассказывает Дарья. - И в этом большое неудобство.

Родители россиянки пока не могут приехать в гости: слишком дорогой перелет - 124 тысячи рублей в одну сторону, плюс билет из Ростова до Москвы. Если умножить на два, то получится впечатляющая сумма. А если лететь вдвоем, то и вовсе.

Дома Дарья разговаривает со своими детьми по-русски. Но поскольку муж – австралиец, то с ним она общается по-английски.

- Там, где мы живем, русскоязычные школы есть, но очень далеко от нашего дома - делится россиянка.

Подобная проблема - у многих смешанных русско-австралийских семей: если мама русская, а папа – австралиец, то практически никто из детей на русском не говорит. Вот и старший сын ростовчанки Дэниел добавляет в свою русскую речь английские слова, так как русские забывает.

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