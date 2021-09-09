Раскрепощенные итальянки и модные пенсионерки: Ростовская модель рассказала, как переехала жить в Италию

Модель рассказала, что сейчас на итальянских подиумах ценятся тонкие черты лица. Фото: личный архив героя публикации

Уже на этой неделе, 11 сентября, в Ростове-на-Дону состоится главное событие в модельной жизни региона. На одной сцене соберутся все самые красивые девушки области, чтобы побороться за главный приз - титул Донской красавицы.

24-летняя ростовчанка Инна Крутоголовая - тоже модель, с яркой внешностью и невероятными амбициями. Ее восхождение на модный Олимп началось относительно недавно. За короткий период она смогла пройти несколько отборочных показов и тоже должна была участвовать в финале конкурса «Донская красавица», но судьба дала ей новую возможность - переехать в в солнечную Италию, чтобы уже там покорить подиумы и появиться в глянце. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как у ростовчанки прошел переезд и насколько итальянцы отличаются от нашего южного контингента.

В РЕСТОРАНАХ НЕ ДАЮТ САЛФЕТКИ, А МАГАЗИНЫ ЗАКРЫВАЮТ В 8 ВЕЧЕРА

Италия, Франция — это мировые центры моды, тут сосредоточены главные мировые бренды, которые регулярно устраивают показы и выставки своих вещей. В модельных агентствах Италии можно встретить девушек со всего мира: у них очень яркая жизнь, им часто приходится путешествовать по всему земному шару. Поэтому многие девушки мечтают попасть в эту страну и окунуться в мир моды и азарта.

- Совсем недавно в Венеции компания «Dolce&Gabbana» устраивала крупный показ своей коллекции, модели приезжали на гондолах — это было так красиво, - вспоминает Инна. - Я тогда загорелась идеей посетить эту страну. К тому же я узнала, что они очень лояльно выбирали моделей для своей коллекции, потому что многие известные манекенщицы не смогли приехать из-за ужесточения визового контроля и ковидных ограничений. В основном были модели русские, украинки и темнокожие. Таким образом пандемия подарила возможность начинающим моделям пробиться на подиум намного быстрее.

Раньше у многих агентств был тренд выбирать для показов андрогинных женщин с необычной и редкой внешностью, сейчас эти веянья прошли и скауты ищут девушек с утонченными чертами лица, что чаще встречается у наших соотечественниц.

Инна живет в небольшом городе, но, чтобы прикоснуться к шедеврам мировой архитектуры, ехать далеко не приходится. Фото: личный архив героя публикации

Итак, переезд состоялся. Как оказалось, не вся Италия — это древняя архитектура и фейерверк моды. Инна обосновалась в небольшом городке Конельяно возле Венеции, который совершенно не похож на мировую фэшн-столицу типа Милана. Жизнь идет течет неспешно. Здесь гордятся не знаменитыми кутюрье, а известным на весь мир завод по производству холодильников.

Инна до переезда не была в этой стране, поэтому могла только догадываться о местном колорите и населении. Местные ей понравились — очень эмоциональные и приветливые люди, а в бытовом плане и в сфере обслуживания удивили кое-какие особенности.

- Первое к чему сложно привыкнуть — здесь нет круглосуточных магазинов. А еще в ресторанах и кафе не дают салфетки: мелочь, а внимание обращаешь, - рассказывает модель из Ростова.

ИТАЛЬЯНКИ СЛИШКОМ РАЗРЯЖЕННЫЕ, А МУЖЧИНЫ ПРОСТЫЕ

С наступлением вечера в городе начинается новая жизнь, многие выходят на прогулку. Молодежь, конечно, отрывается по вечерам, а пенсионеры ходят по кафе и ресторанам. И отовсюду доносится музыка.

- Если сравнивать с нашими женщинами, то итальянки слишком разряженные: у них достаточно открытая одежда и яркий макияж, - рассуждает Инна. – Все привыкли думать, что в Европе женщины мало уделяют внимание своему внешнему виду - одеваются неброско и просто выглядят. Я думала, что тоже самое будет и в Италии, но это совсем не так. Молодежь Конельяно точно выглядит ярче и свободнее ростовских студентов.

Инна отмечает, что пожилые люди также любят выглядеть стильно и вести активный образ жизни. Многие бабушки уже и ходят-то с трудом, но по-прежнему водят автомобиль, пользуются гаджетами, ходят на маникюр, а кто поактивнее — катается на электросамокатах.

Девушка подтвердила, что итальянцы очень темпераментные и свято соблюдают правило сиесты - в государственные учреждения не попасть. Фото: личный архив героя публикации

НОГОТОЧКИ - ТОЛЬКО У АЗИАТСКИХ МАСТЕРОВ

Несмотря на то, что самые крупные мировые модельные агентства находятся в Италии, индустрия красоты в маленьких городках развита слабо. Девушкам нужно каждый день совершать подвиги, чтобы оставаться красивыми и привлекательными.

- Тут очень сложно найти хорошего мастера, кто может сделать маникюр, прическу или другие процедуры, - рассказывает ростовская модель. – У нас в Ростове процедуры по уходу за лицом и телом были намного доступнее и качественнее. Тут девушке найти хорошего мастера — та еще задачка. В основном, хорошо делают работу азиатки и другие приезжие мастера. Поэтому к ним очень плотная запись.

На Дону за повышенную стипендию можно привести себя в порядок, а тут нужно выложить пол зарплаты и то не факт, что сделают все качественно.

ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКУ И ОБЕД В ПАСПОРТНОМ СТОЛЕ

Если не считать разницы в отношении к моде, то итальянский уклад очень похож на российский. В стране очень развита бюрократия: здесь часто выказывают недовольство о работе сотрудников в государственных и муниципальных учреждениях.

- Я очень удивилась, когда наткнулась на обед в паспортном столе, я думала это только наша тема, - рассказывает Инна. - Плюс у них можно попасть на сиесту, а это лишний час, когда учреждения не работают. Причем есть негласное правило - чем дальше ты от крупного города, тем дольше может быть этот перерыв и тем строже его соблюдают. Чтобы тебя приняли в поликлинике, также нужно отстоять длинную очередь. А поскольку итальянцы очень эмоциональны и не всегда соблюдают дистанцию, то это просто страшный сон интроверта!

Конечно, если сравнивать общение людей, у них оно проще и лишено чрезмерной официальности: итальянцы очень ценят семейные традиции и дорожат родственными связями. Например, родственники могут каждую неделю встречаться в одном и том же ресторане. Жаль, что у нас, в Ростове, люди больше работают, чем отдыхают с семьей.

В МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НУЖНО ПРИХОДИТЬ ЛИЧНО

В мировые модельные агентства в Риме, Милане и Неаполе постоянно идут наборы, но туда лучше подавать портфолио лично, чем отправлять его по электронной почте, - поделилась опытом ростовчанка. Итальянцы охотнее сотрудничают с теми, кто отстоял в очереди и сам принес свои фотографии, чем с тем, кто не стал себя утруждать личным присутствием.

- Я пока точно знаю, что хочу работать в этой индустрии. Может, займусь фотографией, пока ищу подходящее модельное агентство, - рассказывает Инна. - В любом случае, думаю, на Пиренейском полуострове будет проще попасть на мировой подиум, и такой опыт жизни в другой стране трудно переоценить.

А мы желаем землячке удачи и надеемся увидеть девушку из Ростова на самых престижных показах и на кадрах известных фотографов.

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