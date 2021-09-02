Поможет волонтерам, починит выключатель и пройдется по подиуму: «Особенная» девочка из Ростова может дать фору обычному ребенку

В последнее время Наташе больше нравится математика. Фото: личный архив героя публикации

Ростовская школьница развеяла все мифы о детях с синдромом Дауна. Девочка в свои десять лет успела победить на конкурсе красоты, а также принять участие в Неделе моды в Москве.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с мамой «солнечного» ребенка и узнала, как, несмотря на болезнь, можно добиться многого еще в младшей школе.

НИКТО НЕ СОМНЕВАЛСЯ, ЧТО СТАНЕТ МОДЕЛЬЮ

Не каждая модель может похвастать такой историей: путь Наташи в модную индустрию начался с самого рождения.

- Когда она родилась, все друзья мне говорили, что она не такая как все, что рядом с ней человек становится прекраснее. Наташу постоянно фотографировали мои друзья - она была у них самая любимая модель, - вспоминает мама «солнечной» девочки Надежда Литвиненко.

Наташа — удивительный ребенок, который дарит окружающим тепло. Когда она только научилась ходить, то они с мамой часто гуляли на детской площадке. И девочка могла вдруг широко распахнуть объятья, бежать к кому-нибудь навстречу и улыбаться. Человек начинал озираться, не понимая, что случилось и куда бежит ребенок, а потом осознавал, что к нему, и грустный, смурной прохожий превращался в жизнерадостного. Человек распахивал объятья Наташе в ответ, а она подбегала и тихонечко уходила в сторону. Вот так, будучи крохой, она поднимала всем настроение, а знакомые все как один говорили Надежде, что дочке быть моделью.

Каникулы закончились, и Наташа вернулась к занятиям в обычной школе. Фото: личный архив героя публикации

БОЯЛИСЬ РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА

- Мои друзья нашли объявление, что модельное агентство набирает детей для занятий. А так как я еще и руководитель организации семей с детьми с синдромом Дауна «Лучики добра», то пошла договариваться с агентством не только о Наталье, но и о всей группе наших «солнечных» деток, - рассказывает мама девочки. - Никто не знал, что с нами делать, но благодаря тому, что мы нашли общих знакомых, которые замолвили за нас слово, что это такие же дети, как и все, что их не стоит бояться, нас услышали. И сегодня наши дети - модели!

Однако радоваться модельной карьерой было еще рано. Серьезными занятия моделингом можно назвать только в последние два-три года: детки с синдромом Дауна с характером, и им сложно собраться. Это сейчас, спустя годы занятий они делают все легко, а начинали-то малышами, с которыми пришлось непросто. Но старания не прошли даром: по словам Надежды, дочке иногда кажется, что она родилась на сцене.

Вот такой Наташа была первоклашкой. Фото: личный архив героя публикации

Сейчас Наташа покоряет подиумы страны. Девочка неоднократно побеждала в конкурсах красоты, участвовала в показе в рамках Недели моды в Москве. А сейчас она аккредитованная модель на Неделю моды в Санкт-Петербурге, которая пройдет в октябре.

НЕ ТОЛЬКО МОДЕЛЬ, НО И ВОЛОНТЕР

За успехом ребенка стоит колоссальный труд матери. Когда Наташа еще была малышкой, то перед конкурсами и показами Надежда Литвиненко старалась сходить с ней на живой показ. Держала ее на руках и пока дочь смотрела, что происходит, мама ей на ухо нашептывала: «Смотри, вот модель идет. Вот точка, в которой она остановилась. Вот так она руку подняла. Теперь смотри, она смотрит вперед, голову вверх подняла». Надежда проговаривала все движения модели, чтобы малышка увидела это и обратила внимание. Еще мама с дочкой смотрели в Сети видео различных показов, разбирали, как себя вести. В общем, готовились в модели по полной. По словам мамы, сейчас любимая игра у ее дочки - с баночками из-под гуаши: в руках ребенка они «оживают» и дефилируют по «подиуму».

Во время пандемии девочка пришла в ряды волонтеров. Фото: личный архив героя публикации

А сейчас Наташа еще и самый юный волонтер благотворительного фонда «Дари еду». В пандемию мама девочки стала представителем этого фонда.

- Мы собирали продукты по магазинам, а Наташка помогала мне все загружать и выгружать, забирать пакеты, развозить получателям, - рассказывает мама. - Мы делали все вместе. И дочь прониклась: она понимает, что она волонтер, и делает доброе дело. Иногда она ленится, но потом вспоминает, что раз волонтер, то надо.

ЧУДОМ ПОПАЛА НА «ЛУЧШЕ ВСЕХ»

И вновь маминым друзьям показалось, что Наташа может больше. Стали уговаривать отправить заявку на программу «Лучше всех». Надежда отказалась, но дочка все-таки попала в телевизор.

У Наташи уже есть красивая фотосессия в осенних листьях, а у вас? Фото: личный архив героя публикации

Дело в том, что незадолго до поездки Наташа участвовала в конкурсе красоты и победила. Про это написали местные паблики.

- В заголовке материала было написано, что победила малышка с особенностями развития. Мне показалось это очень обидным, но оно сыграло нам на руку, так как программа искала именно такую модель, - вспоминает мама «солнечной» девочки.

Менеджер программы писал Надежде в соцсетях, а в семье тогда был период безденежья, и пришлось сидеть без интернета, так что письмо просто оставалось непрочитанным. Тогда менеджер опубликовала пост с просьбой, чтобы мама ответила, и Надежде стали звонить друзья и говорить, что их ищут телевизионщики. В итоге списались и поехали в Москву.

ЛЮБИТ МАТЕМАТИКУ

Но Наташа не только модель, но и прилежная ученица. В этом году она пойдет в третий класс. Учится она в обычной школе. У открытой и жизнерадостной девчушки полно друзей.

- Когда идет в школу, радуется, потому что это еще и тот редкий момент, когда мы с ней друг от друга отдыхаем, - смеется Надежда.

Ростовская модель участвовала в Неделе моды в Москве. Впереди - Неделя моды в северной столице. Фото: личный архив героя публикации

Удивительно, но у Наташи лучше идет математика, чем русский несмотря на то, что в первый класс она пришла читающей и умеющей печатать. Дело в том, что в школе стали переучивать на прописные, а у нее это не получалось. Плюс у нее слабое зрение: нистагм глазного нерва, глаз хаотично двигается. Наталье приходится очень сильно напрягаться, чтобы остановить глаза и сфокусировать их на объекте. Так что желание писать и читать у девочки отпало.

- Сейчас мы походили к психологу, и Наташа опять захотела и писать, и читать, и считать. Надеюсь, желание не пропадет, - надеется мама.

СОЗДАЕТ ОБРАЗЫ И ЧИНИТ СВЕТИЛЬНИК

Кстати, у «солнечной» малышки появилось новое хобби. В одном из проектов ей подарили детский фотоаппарат. Она изучила все режимы и теперь фотографирует всех и вся. И уже начинают получаться удачные кадры.

- Ну все: теперь надо отдавать на курсы фотографов, - делает очередное открытие Надежда.

Общение с миром моды даром не прошло. Наташа может сама создать себе образ: как и все маленькие девочки залезает в шкаф, снимает вещи с вешалок и появляется в готовом продуманном образе. Ей нравится, чтобы ее в этот момент фотографировали.

А еще наша модель оказалась с инженерными наклонностями. К выключателю приделала веревку, чтобы выключать свет, не вставая с места.

- Вот такая многопрофильная модель растет, - улыбается мама девочки.

Фотография девочке всегда была интересно. Пора осваивать новый навык, - считает мама. Фото: личный архив героя публикации

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