Ростовская красавица: Определились три лидера, но вы еще можете повлиять на ход голосования

Голосование за красавиц продолжается. Фото: Станислав БУРДОН.

В ночь на 11 сентября дончане, наконец, узнают, кому выпал шанс представлять Ростов и область на конкурсе первых красавиц страны «Мисс Россия». А сейчас активно продолжается голосование, в котором вы можете принять участие на странице конкурса.

Сейчас оформилась тройка лидеров: которые претендуют на победу.

16-летняя ростовчанка Анастасия Русанова. Фото: Станислав БУРДОН.

УВЕРЕННО ДВИГАЕТСЯ К ПОСТАВЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ

Сегодня рейтинг претенденток на титул главной донской красавицы возглавляет 16-летняя ростовчанка Анастасия Русанова.

11-классница школы № 80 уже обладает множеством титулов модельных конкурсов. Девушка уважает, когда люди смело двигаются к поставленным целям, преодолевая свои внутренние страхи.

Настя любит активный отдых и путешествовать по России и хочет научиться красиво танцевать, вкусно и с душой готовить, вязать уютные вещи и писать картины, выучить несколько языков, чтобы свободно общаться с людьми по всей планете, и постоянно изучать что-то новое — желательно в престижном вузе. В ее планах получить хорошее образование и построить карьеру модели.

Сейчас Анастасия — в лидерах, но все может поменяться. Помочь ей победить вы можете, проголосовав за девушку здесь.

17-летняя Анна Рыбалко из Ростова. Фото: Станислав БУРДОН.

«ИЛИ Я ПОБЕДИТЕЛЬ, ИЛИ ИГРА ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕНА»

Практически вровень с лидером рейтинга идет 17-летняя Анна Рыбалко из Ростова. Девушка учится в 11 классе школы № 87, отметилась участием и победами в конкурсах юных моделей и эрудитов. Она восхищается людьми, которые находят в себе силы противостоять страхам и продолжать движение по намеченному плану.

Считает своими преимуществами целеустремленность, ответственность, способность и желание учиться новому, а самым страшным считает предательство себя, когда человек пытается быть лучше для других, но не самим собой. Аня поет и танцует и очень хочет научиться играть на гитаре. А еще она хочет стать журналистом и создать крепкую счастливую семью.

Сейчас она почти догнала участницу, которая сейчас на первом месте. Проголосовать за Аню вы можете по этой ссылке.

17-летняя Людмила Михайлова. Фото: Станислав БУРДОН.

"БЕРУТ ИНИЦИАТИВУ И ДОСТИГАЮТ ЦЕЛИ"

17-летняя Людмила Михайлова сейчас на третьей позиции в нашем голосовании. Жизненный принцип студентки ДГТУ — всегда доводить начатое дело до конца.

Девушку восхищает, когда люди берут инициативу на себя и достигают своей цели, несмотря на все трудности, и не уважает моменты, когда не признают своих ошибок.

Девушка мечтает изучить английский язык и уверенно общаться с носителями языка, а также хорошо разбираться в химии и биологии.

Считает, что для человека самое главное — научиться по-настоящему любить себя, тогда он будет счастлив и в труде, и в семейной жизни.

Чтобы Людмила смогла победить в конкурсе, голосовать за нее можно здесь.

Лидеры еще могут поменяться. Голосование завершится в ночь с 10 на 11 сентября, и у вас есть возможность повлиять на ход голосования.

А пока вы можете посмотреть на всех претенденток и проголосовать за понравившуюся девушку. Совсем скоро мы узнаем – совпадет ли мнение наших читателей с взыскательным выбором жюри.

А конкурсантка, набравшая больше всех голосов на нашем сайте, получит диплом от «Комсомолки» и расскажет о себе в эфире радио на 89,8 FM.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбираем первую красавицу Ростова и Дона-2021: претендентки на корону

Ростовский этап, по традиции, пройдет в Зеленом театре парка имени Октябрьской Революции. В этом году конкурс будет проводится в 33-й раз. Тематика вечера - «Музыка души» (подробности)