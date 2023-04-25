В Ростове проведут инвентаризацию зеленых насаждений

Депутаты гордумы Ростова рассмотрели вопрос об инвентаризации зеленых насаждений. Фото: пресс-служба городской думы Ростова-на-Дону

В донской столице на заседании гордумы под руководством Председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной обсудили давно назревший вопрос – инвентаризацию и паспортизацию зеленых насаждений. Эти процедуры нужны для получения точных данных о количестве, состоянии, возрасте, видовом составе деревьев и кустарников, а также площадей газонов и цветников. В результате будет сформирован городской Реестр зеленых насаждений.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРОЙДЕТ В ДВА ЭТАПА

Уже опираясь на эти цифры, можно будет точно планировать работы по содержанию озелененных территорий, их ремонту и реконструкции.

По словам выступившего перед депутатами директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Алексея Пономарева, инвентаризацию проведут в два этапа. На первом этапе, который состоится в этом году, она захватит все общественные территории города (парки, скверы, бульвары, площади и центральные улицы) – всего 160 объектов. На эти цели выделят почти 16 миллионов рублей.

А на втором этапе в 2024 году проведут паспортизацию всех остальных зеленых насаждений.

«НАДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

При этом, как отметил председатель постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, районные администрации должны уже в 2023 сформировать свои предложения по ее проведению, чтобы можно было запланировать в городском бюджете средства на эти цели.

- У нас уже есть негативный опыт по проведению инвентаризации зеленых насаждений в городе, когда подрядчик оказался недобросовестным, - сообщил он. – Теперь эта работа будет проведена заново, и мы надеемся на положительный результат.

В свою очередь, Зинаида Неярохина заявила, что депутаты будут держать ситуацию под своим контролем.

В принятом решении гордумы администрации поручили до 1 декабря этого года обеспечить проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений в рамках предусмотренного финансирования и планировать в бюджете города на 2024 год средства на проведение второго этапа работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подвели итоги реализации стратегии социально-экономического развития за прошлый год

Этот вопрос обсудили на заседании городской думы (подробнее)