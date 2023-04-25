Климатолог Иошпа спрогнозировал штормовые ливни в Ростовской области перед майскими праздниками

В Ростовской области которую неделю сохраняется дождливая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Грядут майские праздники, и многие ростовчане собираются на природу. Однако, по мнению климатолога Александра Иошпы, ясную погоду ждать не стоит. В эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM кандидат географических наук сообщил прогноз на текущую неделю и праздничные выходные.

ОПЯТЬ ДОЖДИ

Климатолог говорит, что погода будет меняться постепенно. С 26 по 28 апреля температура может подняться до +20 градусов. Однако к концу недели из-за затока холодного воздуха снова похолодает на 3 — 4 градуса. Ночью будет +8 — 11 градусов, днем — +15 — 17.

— Надежды на то, что осадков станет меньше, нет. Дожди однозначно будут продолжаться. Самые интенсивные пройдут с четверга на пятницу. В одной точке сойдутся теплый и холодный фронты, из-за чего в ближайшее время возможны штормовые ливни, — говорит Александр Иошпа.

По мнению специалиста, 1 мая в некоторых районах области дождливая погода сохранится. Он отмечает, что осадки будут уже не такими обильными. Ростов они, скорее всего, обойдут стороной.

ПОГОДА В МАЙСКИЕ

Эксперт уверен, что ожидать особого тепла в майские праздники не стоит.

— По нашим расчетам, уже 2 мая в Ростов вернутся дожди. Температурой тоже порадовать не могу. Если 1 и 2 мая ожидаем +17 — 18 градусов, то в следующие дни, к сожалению, ожидается похолодание. Вернется холодный фронт: днем будет +15 — 17 градусов, ночью — +8 — 10. Правда и холоднее уже не будет.

По словам специалиста, теплая погода установится после 15 — 20 мая. При этом дожди могут вернуться.

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