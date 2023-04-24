Стало известно, какая погода ожидается в мае 2023 года в Ростовской области

Дневная температура воздуха в мае установится в пределах +17-22 градусов Фото: Виталий ТИМКИВ

Синоптики сообщили, какую погоду следует ожидать в Ростовской области в конце апреля и в мае 2023 года.

В последнюю неделю апреля дневная температура должна установиться в районе +13-18 градусов. Иногда воздух может прогреваться до +15-20, по югу - до +24. По ночам обещают примерно +7-12, в отдельных территориях при прояснениях - до +4. Возможны кратковременные осадки.

В мае днем прогнозируют до +17-22. В отдельные дни ближе к середине месяца - до +25. К концу периода возможно повышение температуры до +31. По ночам ожидается +6-13, по северу области - около +1-3 градусов.

В Ростове-на-Дону в мае ожидаются 11 ясных дней, 15 - с длительными осадками и 5 - с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду.

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