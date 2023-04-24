В Ростовской области зарегистрировали первый случай заболевания малярией

За 5 лет в Ростовской области отмечали 16 завозных случаев малярии Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Ростовской области зарегистрировали первый случай тропической малярии. Инфекцию обнаружили у человека, прибывшего из Уганды, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По словам специалистов, малярия - завозное заболевание для региона.

Например, в 2022 году фиксировали два похожих случая. Тогда проблемы со здоровьем проявились у жителей Новошахтинска и Аксайского района, которые вернулись домой после работы по контракту в Центральной Африке.

Всего же за 5 лет в Ростовской области отмечали 16 завозных случаев малярии, из них на долю тропической пришлось 87,5 %. Заболевание проявлялось у иностранных студентов, а также у людей, прежде работавших в странах Африки.

Напомним, малярия - опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Основной путь передачи - укус комара, также возможно инфицирование при переливании крови.

Малярийные патогены активно размножаются в печени. После этого у человека сначала появляются слабость, головная боль и озноб, а затем начинаются приступы лихорадки с температурой до 40 градусов.

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