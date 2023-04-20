В Ростовской области за неделю зафиксировали 12,9 тысячи случаев гриппа и ОРВИ

При появлении симптомов ОРВИ нужно обращаться к врачу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за неделю, с 10 по 16 апреля, зарегистрировали 12,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Это на 22,5 % ниже эпидпорога, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости оказался ниже уровня 13 недели с темпом снижения на 7,8 %. При этом во время обследования пациентов на 14 неделе в 31,2 % от всех положительных находок был выявлен вирус гриппа, - говорится на сайте ведомства.

Жителям Дона рекомендуют не отказываться от теплой одежды с приходом весны. Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и хорошо высыпаться. Это поможет укрепить организм и защититься от респираторных инфекций.

При подъеме температуры тела, появлении кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно сразу же обращаться к врачу.

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