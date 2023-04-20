В Ростовской области спасатели помогли доставить пациента с тяжелым весом в больницу

Спасатели помогли погрузить пациента в карету скорой помощи
Фото: Кристина Круговых
В Шолоховском районе Ростовской области спасатели помогли доставить пациента с тяжелым весом в медучреждение. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.
По информации ведомства, в подразделение региональной службы спасения на воде поступило сообщение: необходима срочная помощь фельдшеру, которому нужно доставить погибающего пациента в больницу. Вес мужчины был около центнера, поэтому фельдшер не мог справиться самостоятельно.
Благодаря спасателям больного удалось погрузить в автомобиль медиков. Затем они помогли доставить пациента в само здание больницы, чтобы врачи оказали ему дальнейшую помощь. По предположению медиков, у мужчины проблемы с сердцем.
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