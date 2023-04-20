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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:52

В Ростовской области спасатели помогли доставить пациента с тяжелым весом в больницу

У мужчины были серьезные проблемы с сердцем
Лейла МИРИШОВА
Спасатели помогли погрузить пациента в карету скорой помощи

Спасатели помогли погрузить пациента в карету скорой помощи

Фото: Кристина Круговых

В Шолоховском районе Ростовской области спасатели помогли доставить пациента с тяжелым весом в медучреждение. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

По информации ведомства, в подразделение региональной службы спасения на воде поступило сообщение: необходима срочная помощь фельдшеру, которому нужно доставить погибающего пациента в больницу. Вес мужчины был около центнера, поэтому фельдшер не мог справиться самостоятельно.

Благодаря спасателям больного удалось погрузить в автомобиль медиков. Затем они помогли доставить пациента в само здание больницы, чтобы врачи оказали ему дальнейшую помощь. По предположению медиков, у мужчины проблемы с сердцем.

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