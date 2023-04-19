«Ты - плохая мать!»: дончанка убила мужа из-за разногласий в воспитании годовалого ребенка

Малыша у мамы забрали органы опеки, когда мальчику не было и года Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Ростовской области, в Семикаракорском районе, местную жительницу подозревают в том, что она убила гражданского мужа, сообщает прокуратура донского края.

РОДИТЕЛИ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ ВОСПИТАНИЕМ СЫНА

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, 27-летнняя Наталья и 37-летний Иван (имена изменены - прим. ред.) вели праздный образ жизни.

Оба нигде не работали и любили выпить. До собственного ребенка у них не доходили руки.

В результате семья попала в поле зрения органов опеки. Но и специалисты не смогли повлиять на ситуацию. Мать и отец все также продолжали пить и отказывались заниматься сыном, которому нет еще и года. В результате женщину лишили родительских прав.

РЕБЕНКА ЗАБРАЛИ ИЗ СЕМЬИ

- Малыша поместили в детский дом, - говорит источник издания.

Эта ситуация часто становилась поводом для скандалов между гражданским мужем и женой.

В очередную такую ссору дончанин стал попрекать женщину тем, что их сын живет в детском доме. Иван сказал, что Наталья плохая мать и виновата в том, что семья разрушилась.

Разозлившись, женщина схватила нож и ударила супруга в живот.

От полученной травмы он умер не сразу. Мужчина лег спать, при этом скорую вызывать не стал. А утром он был уже мертв.

В отношении Натальи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Она не стала отрицать свою вину.

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал прокурор Семикаракорского района Александр Бондаренко.

Если суд признает вину женщины, она может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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