Жительница Ростовской области ранила мужа ножом из-за отказа переезжать в Сербию

Мужчина попал в больницу после того, как его ранила жена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области недопонимание в семье закончилось уголовным делом, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. По словам собеседника, 36-летняя Нина (все имена изменены – прим. ред.) последний год просто грезила переехать жить за границу. Женщина хотела жить в Сербии.

НИКТО НЕ РАЗДЕЛЯЛ МЕЧТУ

Но вся семья была категорически против. В очередной раз такой разговор возник, когда гражданские супруги и их 14-летний сын гостили у мамы Нины. Но, как и прежде, муж ответил категорическим отказом. На этом, казалось бы, тема была закрыта. Вечером гости поехали домой.

- И тут Нина опять начала разговоры о Сербии. Я настаивал на своем. А она заявила, что разведется, - говорит Денис. - И я ответил, что ни за что не соглашусь разрушить семью.

После этого неприятного разговора Денис отправился отдыхать. А через пару часов проснулся оттого, что на него с ножом в руках падала жена. Нина ранила супруга в живот. Мужчина, несмотря на то, что истекал кровью, нашел в себе силы встать на ноги и дать отпор супруге.

- Коля, Коля, - разбудил он криками сына.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, именно подростка отец попросил о том, чтобы тот держал за руки мать, пока он будет вызывать скорую.

- Да она и не сопротивлялась, сидела спокойно, - расскажет восьмиклассник оперативникам.

СУД ПРИГОВОРИЛ К ТРЕМ ГОДАМ

Врачи на скорой увезли мужчину в больницу. Специалисты установили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", - сообщила помощник прокурора города Шахты Елизавета Ященко

Материалы уголовного дела уже передали в суд. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Кстати, сами супруги уже помирились. Они продолжают жить вместе и даже не думают расходиться. Более того, супруг, который к тому же на работе является начальником Нины, дал на суде положительные характеристики. Он утверждает, что жена – ответственный и исполнительный сотрудник.

- Я не хотел, чтобы сын жил вдалеке от меня, - объяснил он свою позицию суду.

Здоровье мужчины уже восстановилось.

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