Следком расследует убийство, которое было совершено в многоквартирном доме на Комарова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону жителя Северного района города подозревают в жестоком убийстве. По версии следствия, 42-летний Анатолий (имя изменено – прим. ред.) расправился с соседкой, решив, что она много шумит. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о девушке и ее предполагаемом убийце.

БЫЛ НЕ СУДИМ, ВОСПИТЫВАЛ ДВОИХ ДЕТЕЙ

По словам источника, у напавшего на девушку мужчины есть семья. Подозреваемый женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

В последнее время мужчина нигде не работал. Судимостей у него не было. Не исключено, что он страдал от душевного расстройства. Однако точно об этом станет известно по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

Девушка, над которой жестоко расправился сосед, приехала в донскую столицу относительно недавно из Петропавловска–Камчатского.

- Она в Ростове училась. Была студенткой первого курса одного из экономических вузов, - отметил источник издания.

Родители постарались, чтобы дочери вдали от дома было комфортно. Сняли студентке квартиру, решив, что в общежитии ей будет тяжело.

ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ ПОШЕЛ С МОЛОТКОМ

Известно, что в момент убийства девушка была дома одна. По предварительным данным, первокурсница не включала музыку или телевизор на всю громкость.

Анатолий все равно решил, что соседка слишком шумит. Выяснять с ней отношения он пошел, вооружившись молотком и ножом.

- Она почему-то пустила его в квартиру. Уже там между ними произошел конфликт, закончившийся убийством, - сказал источник издания. – Анатолий сам попросил соседей вызвать полицию.

Приезда оперативников он ждал на месте преступления. При задержании не сопротивлялся. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемого заключили под стражу.

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