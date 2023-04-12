В Ростове арестовали мужчину, который убил 17-летнюю соседку молотком из-за шума в квартире

Происшествие случилось в доме в Северном микрорайоне. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве соседки. По версии следствия, он забил 17-летнюю девушку молотком и ножом. Об этом сообщили в донском управлении следственного комитета России.

— В настоящее время по ходатайству следователя, судом, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении следственного управления.

По данным ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад по обстоятельствам преступления. Следователь назначил судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. В отношении обвиняемого будут проводиться судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним происшествие случилось 8 апреля в Северном микрорайоне. Следствие считает, что ростовчанин был раздражен шумом, который доносился из другой квартиры. Захватив молоток и нож, он направился к 17-летней соседке. В ходе конфликта обвиняемый нанес девушке несколько ударов. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», девушка приехала в донскую столицу из другого региона, училась в одном из местных учебных заведений. Студентка жила одна — в день трагедии гостей у нее дома также не было. Жильцы дома говорят, что не слышали музыки или громких звуков от телевизора. Испугавшись криков, люди обратились в полицию.

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