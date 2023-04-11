Была тихой, жила одна: что известно о 17-летней девушке, которую сосед обвинил в шуме и убил

Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов города. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове следователи продолжают выяснять детали преступления в Северном микрорайоне. В многоэтажке на Комарова, сосед молотком убил 17-летнюю студентку, сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, мужчине показалось, что девушка шумит. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, девушка приехала в донскую столицу издалека.

- Она – студентка. Жила в квартире на Северном одна. Родители остались в ее родном городе в другом регионе, - сообщил собеседник.

По предварительным данным, в тот вечер девушка была дома одна. Она не слушала музыку и не смотрела телевизор на высокой громкости.

- Но он просто решил, что она шумит, - добавил собеседник.

Выяснять отношения с соседкой 42-летний ростовчанин пошел, прихватив с собой молоток и нож.

- Девушка зачем-то впустила его в квартиру. И там уже между ними разгорелся конфликт, - продолжает источник.

Во время ссоры сосед мужчина несколько раз ударил девушку молотком и ножом. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте происшествия. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Подозреваемого задержали.

Известно, что мужчина женат. Подробности о мотивах жестокого нападения пока неизвестны.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Напомним, в Ростове в конце января пожилой мужчина напал на пятиклассницу на лестничной клетке. ЧП произошло в Александровке. Девочку спасло то, что ей на помощь пришел хозяин одной из квартир. Сосед услышал шум и бросился на помощь подростку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сосед забил 17-летнюю девушку молотком и ножом из-за шума в квартире

42-летний подозреваемый в убийстве задержан (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове пенсионер напал на школьницу и попытался затащить ее в свою квартиру

Родители девочки написали заявление на 75-летнего мужчину (подробнее)