В Новочеркасске на замглавы администрации города завели уголовное дело

заместитель главы города Елизавета Жиркова стала фигуранткой уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске на замглавы администрации города возбудили уголовное дело. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник 19 апреля.

По предварительной информации, заместитель главы администрации города Елизавета Жиркова стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в превышении должностных полномочий.

Отметим, что Елизавета Жиркова стала заместителем главы администрации Новочеркасска по вопросам экономики в марте текущего года. До этого она занимала должность заместителя главы администрации по вопросам финансов.

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