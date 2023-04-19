В Новочеркасске на замглавы администрации города завели уголовное дело

заместитель главы города Елизавета Жиркова стала фигуранткой уголовного дела.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске на замглавы администрации города возбудили уголовное дело. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник 19 апреля.
По предварительной информации, заместитель главы администрации города Елизавета Жиркова стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в превышении должностных полномочий.
Отметим, что Елизавета Жиркова стала заместителем главы администрации Новочеркасска по вопросам экономики в марте текущего года. До этого она занимала должность заместителя главы администрации по вопросам финансов.
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