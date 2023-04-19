Схрон с гранатами нашли в Ростовской области

В тайнике нашли 14 гранат и 15 взрывателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обнаружили схрон с гранатами. Клад нашли почти в 350 метрах от КПП «Куйбышево — автодорожный» правоохранительные органы во время обхода административной границы Ростовской области и Донецкой народной республики. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Уточняется, что тайник нашли 8 апреля. При детальном осмотре силовики насчитали 12 боевых ручных осколочных гранат Ф-1, две боевые ручные осколочные гранаты РГД-5 и 15 взрывателей УЗРГМ.

Найденное изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Такое преступление, напомним, наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Ведется расследование. Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто и зачем оставил близ КПП гранаты.

Напомним, на днях жителей Ростовской области не на шутку напугала новость о том, что на контрольно-пропускном пункте между Ростовской областью и Донецкой народной республикой при досмотре пассажирского автобуса обнаружили взрывчатку. Как сообщил источник «КП — Ростов-на-Дону», транспорт направлялся из Донецка в донскую столицу. Взрывчатое вещество в виде прямоугольных пластинок желто-коричневого цвета находилось в укромном месте в салоне. Экспертиза показала, что это был гексоген, его масса составила 255 граммов. Правоохранители выясняют личность того, кто перевозил опасный груз и для каких целей он это делал. По одно из версий, взрывчатое вещество могли везти для дальнейшей перепродажи.

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