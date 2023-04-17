В Ростовской области задержали пассажирский автобус со взрывчаткой

Возбуждено уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобус со взрывчаткой задержали сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области. Об этом сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону».

Общественный транспорт с опасным грузом на борту обнаружили в селе Авило-Успенка на контрольно-пропускном пункте «Матвеев-Курган».

Как уточняет источник, из салона было изъято около 200 граммов взрывчатого вещества. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Причастного к минированию автобуса злоумышленника разыскивают.

Напомним, от взрывчатого вещества в начале января в лифте погиб рабочий, который делал ремонтв одной из многоэтажек на улице Береговой в Ростове. Мужчина схватился за коробку, в которой находилось вещество. Жильцы нашли его погибшим в лифте. Когда взрывотехники обследовали квартиру, где шел ремонт, одна из коробок сдетонировала - пострадал специалист.

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