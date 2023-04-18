Стали известны подробности обнаружения взрывчатки в автобусе в Ростовской области

В Ростовской области в автобусе при обыске нашли взрывчатку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в салоне пассажирского автобуса марки «Van Hool», нашли гексоген, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. По данным собеседника, ЧП произошло на административной границе между Ростовской областью и Донецкой народной республикой.

- Взрывчатое вещество, которое находилось в салоне рейсового автобуса, обнаружили при обычном досмотре донские пограничники, - сказал собеседник.

По словам источника, автобус ехал из Донецка на автовокзал в донскую столицу. Взрывчатка в виде трех прямоугольных пластинок желто-коричневого цвета лежала в укромном месте. Находку изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что это гексоген массой 255 граммов.

Пока не установлена личность человека, который пытался провезти опасный груз. По одной из версий, в донскую столицу гексоген могли везти для дальнейшей продажи.

Теперь во всех обстоятельствах этого дела предстоит разобраться правоохранителям, в том числе, кто и для каких целей уложил опасный груз в автобус.

По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по ней предусматривает до 11 лет лишения свободы и штраф.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что постоялец одной из гостиниц в Новочеркасске, взорвал запал гранаты в отеле, пытаясь постирать бронежилет. Мужчина получил серьезные увечья.

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