В Ростовской области отстранили от работы водителя, который прищемил руку выпавшей из салона пенсионерке

На водителя автобуса наложили дисциплинарное взыскание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове Ростовской области водитель автобуса № 3 прищемил руку пожилой пассажирке. По словам очевидцев, после этого пенсионерка выпала из салона. Сообщения об этом появились в социальных сетях 25 апреля.

Кадры с места происшествия были размещены в городских сообществах. Автор поста утверждал, что водитель не просто прищемил женщине руку. По его словам, после инцидента транспорт продолжил движение и протащил несчастную по асфальту.

— Водители сигналили ему и перекрывали движение. Люди бежали к автобусу, чтобы водитель обратил внимание и остановился, — говорится в сообщении.

В администрации опровергли информацию о том, что водитель не стал останавливаться.

— Женщине задней дверью прищемило руку. Как пояснил сам водитель, это произошло из-за отсутствия обзора. После этого пассажирка не удержала равновесие и упала. Однако водитель никуда не поехал. Пострадавшей сразу вызвали скорую, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве уточнили, что после инцидента власти пообщались с медиками и перевозчиком. Врачи осмотрели женщину, но от госпитализации она отказалась. После этого водитель отвез ее домой.

На водителя автобуса было наложено дисциплинарное взыскание. Его временно отстранили от работы. Другие сотрудники транспортной компании прошли инструктаж.

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