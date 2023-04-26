В Ростовской области отца не будут судить за укол, от которого умер его сын

Ходатайство о прекращении дела подала потерпевшая сторона. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Батайске рассмотрели дело в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Он сделал ребенку обезболивающий укол, от которого тот скончался. Об этом сообщили в Батайском городском суде.

Суд установил, что в тот вечер сын повредил палец и пожаловался обвиняемому на острую боль. Тот решил помочь подростку и ввел ему внутримышечно раствор лидокаина и антибиотика. После укола состояние мальчика начало резко ухудшаться, а позже он скончался.

Специалисты установили, что после укола у школьника развился тяжелый анафилактический шок. Такие последствия его отец предвидеть не мог — у него не было медицинского образования. Органы предварительного следствия квалифицировали действия отца как причинение смерти по неосторожности.

Мужчина признал вину в полном объеме. Но позже потерпевшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд принял во внимание раскаяние обвиняемого, положительные характеристики, тяжесть преступления. Учли и то, что у подсудимой претензий к обвиняемому нет.

Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

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