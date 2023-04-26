Что известно об исчезновении двух 14-летних девочек в Ростове-на-Дону

Девочек ищут полиция и волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт".

В Ростове-на-Дону два дня ищут двух 14-летних девочек. Валерия Слепцова и Лиана Жилкина пропали 24 апреля в микрорайоне Левенцовском, сообщили в поисковой организации «ЛизаАлерт».

Известно, что девочки живут в микрорайоне. В тот день они пошли на занятия во вторую смену, однако до школы так и не добрались. Домой подростки не вернулись.

Поначалу родители пытались найти детей самостоятельно. Однако поиски результата не принесли, и люди обратились в полицию. Вскоре к поискам подключились волонтеры.

Рост Валерии — 165 сантиметров. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в светло-серую куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

Рост Лианы — 170 сантиметров. У нее русые волосы и голубые глаза. На ней были белая толстовка с черно-коричневыми вставками, светло-синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местоположении пропавших, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52.

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