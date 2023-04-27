В пандемию весила 130 кило: жительница Ростовской области похудела на 50 кг и стала фитнес-тренером

Девушка пыталась похудеть несколько лет. Фото героя публикации.

Александра Котлова из Азова похудела со 130 до 73 килограммов. Девушка несколько лет ходила по врачам, перепробовала все диеты, не раз сбрасывала и набирала вес. В итоге девушка изменила не только внешность, но и работу — из упаковщицы ушла в фитнес-тренеры.

Александра рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как худела, что помогло, а что оказалось бесполезным.

ПЯТЬ ЛЕТ ХОДИЛА ПО ВРАЧАМ

Александра начала быстро поправляться в 18 лет, но сначала не обращала на это внимания. Думала, что поправляется из-за неправильного питания. Когда вес достиг 100 килограммов, девушка забеспокоилась о здоровье.

— В 2016 году я впервые обратилась к эндокринологу. Пять лет ходила по врачам, но результатов не было. У меня был преддиабет, вес не двигался из-за высокого уровня пролактина (гормон, который влияет на метаболизм, — прим.ред.). Проблемы со здоровьем и сподвигли меня на похудение. Жить с большим весом очень тяжело, — говорит Александра.

Александра говорит, что все усилия стоили результата. Фото героя публикации.

Девушка понимала, что дело не в «тортиках», спорте и силе воли, но поменяла образ жизни. Пока медики пытались найти проблему, она ходила в спортзал и меняла питание. В 2021 году Александра наконец встретила специалиста, который за год помог ей решить проблемы с гормонами.

— Спорт и питание творят чудеса. Но если подозреваете, что дело в гормонах, нужно идти к врачу. Решите проблемы со здоровьем, и процесс пойдет быстрее.

«СТАЛО ИНТЕРЕСНО, КАК БУДУ ВЫГЛЯДЕТЬ»

В том же 2016 году Александра купила абонемент в спортзал. Занималась с тренером трижды в неделю по полтора часа. Когда сбросила 10 килограммов, результаты «окрыляли». Но на отметке «91» стрелка весов остановилась.

— Я набирала, потом скидывала. И так по кругу. Я поменяла тренера, но это не помогло. Из-за гормонов вес или стоял на месте, или увеличивался. Во время пандемии фитнес-клубы закрыли. В этом время мой вес достиг 130 килограммов при росте 175 сантиметров, — вздыхает Александра. — После карантина собралась и вернулась к тренеру.

Спустя год килограммы ушли, но результат Александре не понравился. Она прошла обучение и сама составила для себя план тренировок. В зал девушка ходила шесть раз в неделю.

— Да, было трудно, но оно того стоит. Стала меняться не только фигура, но и осанка. От предыдущего тренера ушла со сколиозом. Через четыре месяца плечи раскрылись, спина стала ровной. Мне говорили, что я как будто выросла, — улыбается Александра. — Когда тело стало меняться, появилась огромная мотивация. Было интересно, как буду выглядеть.

Александра работает в фитнес-клубе и помогает другим девушкам. Фото героя публикации.

ВЕС ВОЗВРАЩАЛСЯ И «ПРИВОДИЛ ДРУЗЕЙ»

Были разочарования и в выборе подходящего питания. Первое время Александра считала калории, но быстро от этого устала. Диеты казались проще и эффективнее.

— Что я только не пробовала. И кето-диета, и Магги, и интервальное голодание, и «шесть лепестков». Все они работают временно. Сначала худеешь, потом вес возвращается и «приводит друзей» — новые килограммы. Лучше подсчета калорий ничего не придумали.

Сейчас Александра считает калории с помощью приложения. Говорит, что может позволить себе любой продукт, но в меру.

— 80% моего рациона — чистое питание: каши, макароны, рыба, мясо, овощи. 20% составляют «вредности». Многие боятся есть хлеб и картофель, но отказываться от них необязательно. Главное — чтобы они вписывались в ваш КБЖУ, соотношение калорий, белков, жиров и углеводов.

У Александры изменила не только фигура. Фото героя публикации.

ИЗ УПАКОВЩИЦЫ В ТРЕНЕРЫ

Добившись той фигуры, о которой мечтала, девушка задумалась о работе тренером. Правда дальше мыслей дело не заходило. В тот момент она трудилась упаковщицей — уходить в новую сферу было страшно.

— Сама я только думала, а подтолкнул муж. Говорил: «У тебя столько знаний, а ты сидишь и ничего не делаешь. Хотя могла бы помогать другим». И однажды я наконец вышла из зоны комфорта, нашла фитнес-школу, стала учиться.

Александра работает тренером в азовском фитнес-клубе. Во многих клиентках она может узнать себя прежнюю.

— Чтобы не бросить, должны быть желание и интерес. Как у меня. Когда-то хотела узнать, как будут выглядеть, и это подстегивало. Плюс дисциплина — и тогда все будет.

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