Одно лечит, другое калечит: Из-за редкого заболевания ростовчанин с тремя лопатками готовится к сложнейшей операции

Большую часть жизни Филипп с мамой проводят в больницах. ФОТО: Татьяна Магдалинова

Филиппу Магдалинову из города Зверево Ростовской области 20 лет. Юноша с полуторамесячного возраста обречен проводить большую часть в жизни в больницах. Дело в том, что у дончанина редкая форма анемии (при которой нарушается образование эритроцитов). Болезнь передается по наследству.

По мере взросления у юноши появлялись и новые заболевания. Сейчас врачи обнаружили у него камни в почках, а от жизненно необходимого лекарства развилась катаракта. Вдобавок, кости стали ломкими, а рост Филиппа остановился на 110 сантиметрах.

"СКАЗАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ"

- Он родился с низким гемоглобином. А когда нас выписали из роддома, врачи сказали, что теперь нужно постоянно наблюдаться, - говорит мать мальчика Татьяна.

Вскоре после рождения у маленького Филиппа обнаружили сепсис. По словам мамы, его занесли во время пупочной обработки. В итоге мать с младенцем пролежала полтора месяца в больнице с заражением крови.

Филипп смог побороть комплекс из-за своего роста. ФОТО: Татьяна Магдалинова

- К нам каждый день приходили новые доктора. Никто из них раньше не видел такого тяжелого ребенка, - еле сдерживая слезы вспоминает женщина. - Именно тогда нам сказали готовиться к худшему и начинать привыкать всю жизнь проводить в больницах.

С тех пор каждые полтора месяца ребенку стали переливать 600 миллилитров крови, чтобы парень мог жить дальше. А также лечить гормональным препаратом.

- Он как бы обволакивает стенки эритроцитов и не дает им разрушаться. Его назначают в самых экстренных случаях и, главное, ненадолго, максимум - на месяц. А потом от него надо постепенно уходить. Но мы этого не смогли сделать, так как без него состояние сына ухудшается и эритроциты быстро падают, - объясняет Татьяна.

ЧУДО НЕ ПРОИЗОШЛО

Когда у Филиппа начался переходный возраст, медики дали надежду. Дело в том, что возрасте от 8 до 14 лет, когда происходит половое созревание, организм мог бы перестроиться: гемоглобин поднялся бы до 80, после чего ребенок смог бы выздороветь. Но чуда в случае с Филиппом не произошло.

Длительная же гормональная терапия вскоре дала о себе знать. Рост мальчика остановился на 110 сантиметрах.

Каждые полтора месяца дончанину переливают кровь. ФОТО: Татьяна Магдалинова

По словам врачей, рост можно было вернуть, уменьшив прием препарата с двух таблеток до одной. Но, когда мама мальчика стала постепенно убавлять дозу, состояние сына резко ухудшилось. Так что о нормальном росте пришлось забыть.

Только благодаря природному юмору, самоиронии и бесконечному оптимизму Филиппу получается справляться с комплексом низкорослости, а его любимая фраза: «Вот я вырасту, и … »

Кроме того, назначенный медиками препарат повлиял и на кости. У дончанина остеопороз третьей степени. Теперь даже обычный сон для Филиппа может стать травмоопасным, так как во время переворачивания на бок парню грозит компрессионный перелом. К этому добавились и камни в почках, и сбои в эндокринной системе.

УДАЛИТЬ ТРЕТЬЮ ЛОПАТКУ ИЛИ СПАСТИ ЗРЕНИЕ?

Татьяну кроме анемии сына также сильно беспокоила его третья лопатка. Женщина хотела, чтобы Филиппу сделали операцию по ее удалению. Но врачи отговорили.

- Хирурги в областной больнице сказали, что на лопатку лучше не обращать внимания, так как у нас куча других заболеваний. А она никаких жизненно важных органов не затрагивает и дискомфорта не доставит. И добавили, что главное в человеке не внешняя, а внутренняя красота, - пожимает плечами мать.

Филиппу предстоит сделать операцию на оба глаза. ФОТО: Татьяна Магдалинова

Плюс, даже если бы парню удалили врожденную третью лопатку, ему бы пришлось сделать еще ряд пластических операций, которые бы отразились на его здоровье.

А недавно у Филиппа стало резко и сильно снижаться зрение. Чтобы его вернуть, нужно срочно сделать операцию на оба глаза. Но и здесь появились новые трудности.

- Клиники отказывали в операции одна за другой из-за сложного состояния пациента, вздыхает Татьяна. - И вот, когда надежда была потеряна, нашлась больница, где согласились помочь Филиппу. Чтобы спасти парню зрение, потребовалось собрать 200 тысяч рублей. Помог фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Дарина».

Однако матери и сыну еще предстоит и дорогостоящая реабилитация. И на нее еще продолжают собирать помощь.

КАК ПОМОЧЬ

Сделать пожертвование для Филиппа можно, отправив на номер 7715 СМС со словом «ДАРИНА», указав через пробел сумму пожертвования

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