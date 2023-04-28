В городских парках ростовчан и гостей города ждет праздничная программа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти опубликовали полную программу мероприятий на 1 мая 2023 в Ростове-на-Дону. По данным администрации, ростовчан и гостей донской столицы ждут концерты, зарядки и фестивали. Рассказываем , куда сходить на Первомай всей семьей.

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

13.00–20.00

Парк не только празднует Первомай, но и отмечает свое пятилетие. Запланированы мастер-классы по росписи имбирных пряников, рисование акварелью, роспись тарелок акрилом. В то же время на спортплощадках пройдут открытые уроки от гимнастического центра, запланирована работа зоны активности от автошколы, интерактивной зоны «Панорамная съемка», а маленьких гостей ждет угощение.

13.00–15.00

С концертом выступят детские коллективы.

18.00–20.00

В парке торжественно откроют фонтан.

ПАРК 1 МАЯ

С 10.00

Эко-зарядка «Сила спорта»;

С 11.00

Фестиваль поэзии «Майские звезды».

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

9.00–19.00 — выставки художников и работ прикладного искусства, ярмарка изделий ручной работы;

12.00–16.00 — концерт «Созвездие талантов»;

14.00–16.00 — мастер-класс по роллер-трюкам;

15:00–18:00 — мастер-класс по старинным классическим танцам;

18:00–20:00 — праздничный концерт «Песни весны»;

20:00–22:00 — вечерний показ звёзд в Обсерватории парка.

ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

15.00–16.30 — праздничная программа, посвященная Дню весны и труда.

ПАРК «ОСЕННИЙ»

11.00–12.30 — праздничная программа, посвященная празднованию Дня весны и труда

ПАРК ИМ. ОКТЯБРЯ

11.00–19.00 — турнир по мини-футболу, творческие площадки, выставки мастеров прикладного искусства, мастер-класс по раскрашиванию;

13.00–15.00 — концертная программа с участием детских коллективов;

16.00–19.00 — концерт творческих коллективов Октябрьского района.

ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА

30 апреля, 9.00 — традиционная выставка цветов «Весенний сад»;

30 апреля, 12.00 — праздничная спортивно-игровая программа;

1 мая, 10.00 — игровая программа для детей.

ПАРК "ДРУЖБА"

16.00–18.00 — концерт «Май встречает нас цветами».

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

Центральная городская детская библиотека им. В.И. Ленина

27 апреля, 10:00 — флешмоб «Демонстрация к 1 Мая».

Библиотека им. Н.М. Карамзина

29 апреля — первомайская викторина «Здравствуй, Первомай!»

Центральная городская детская библиотека им. В.И. Ленина

1 Мая — фотозона «Мир! Труд! Май!».

Центральная городская детская библиотека им. В.И. Ленина

До 1 мая — открытый городской конкурс рисунков «Первомайская открытка».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

09.00–15.00

На сцене выступят лучшие хореографические и музыкальные коллективы, а также наиболее популярные спортивные федерации города.

С 10.45 стартует 98-я традиционная Первомайская эстафета.

09.00–15.00 — открытый турнир города Ростова-на-Дону по стритболу.

10.00–15.00

Тематические спортплощадки представят свои виды спорта. Здесь же будет организована зоны приема нормативов ГТО, силового экстрима, современного пятиборья, компьютерного спорта, инвалидного спорта, танцевального спорта. Ростовчан познакомят с такими видами спорта, как роуп-скиппинг — прыжки через скакалку и мас-рестлинг — перетягивания палки.

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