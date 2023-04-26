1 мая в Ростове проведут мастер-классы и спортивный праздник на Театральной площади

Первомай в Ростове-на-Дону встретят по-спортивному Фото: Тимур ХАНОВ.

1 мая в честь праздника Весны и Труда в Ростове-на-Дону проведут праздничные акции, мастер-классы и концерты. Одним из основных мест притяжения станет Театральная площадь, рассказал в Telegram глава администрации города Алексей Логвиненко.

- На Театральной пощади для ростовчан и гостей города развернется целый спортивный праздник, старт которому даст традиционная 98-я Первомайская эстафета, - написал Алексей Логвиненко.

На площадках можно будет приобщиться к нормативам ГТО, а также узнать больше о силовом экстриме, современном пятиборье, компьютерном и танцевальном спорте, роуп-скиппинге, мас-рестлинге, тайском боксе и других спортивных направлениях.

Программу в честь первомая устроят в парке «Левобережном». Там пройдут мастер-классы и открытые уроки от гимнастического центра, концерты.

В парке 1 Мая проведут экозарядку и фестиваль поэзии, а в парке имени Горького - ярмарку, мастер-класс по роллер-трюкам и вечерний показ звезд в обсерватории.

Парк культуры и отдыха имени Октября организует турнир по мини-футболу, творческие площадки, выставки мастеров прикладного искусства, а детский парк имени Черевичкина - традиционную выставку цветов «Весенний сад».

В библиотеках города запланированы флешмобы, викторины, конкурс рисунков.

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