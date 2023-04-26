Жители Ростова-на-Дону рассказали, как проведут майские праздники

Каждый пятый респондент отправится на дачу или в деревню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый второй опрошенный житель Ростова-на-Дону на майские праздники останется дома, каждый пятый - уедет на дачу. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

- Каждый второй ростовчанин (52 % респондентов) проведет майские праздники дома, каждый пятый (18 %) - на даче или в деревне. Работать придется 13 %. В поездку по России отправятся 8 %, на природу - 6%, за границу - 2 %, в гости - 1 %, - говорится в исследовании.

Отдыхать дома и на даче в первой декаде мая 2023 года в основном собираются женщины, тогда как работу и заграничные поездки чаще всего планируют мужчины.

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