В Ростове отменили концерт за 5 млн рублей, который собирались провести в честь 9 мая

На техническое обеспечение концерта собирались потратить 4,9 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в День Победы не будут проводить концерт на Театральной площади. Об этом во вторник, 25 апреля, журналистам сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, ранее власти донской столицы собирались потратить на техническое обеспечение праздничного гала-концерта 4,9 млн рублей. Судя по сайту госзакупок, к этому моменту даже успели определить подрядчика для проведения работ. Поступила только одна заявка, которая была одобрена.

По условиям контракта, от исполнителя требовалось до 8 мая смонтировать всепогодные экраны, сцену, освещение и звуковую аппаратуру, а также нанять несколько человек для контроля всех систем. Демонтировать и вывезти технику требовалось до утра 10 мая. Основную конструкцию планировали убрать до вечера 11 мая.

Добавим, Парад Победы 9 мая в Ростове-на-Дону состоится. Также в городе организуют чествование ветеранов Великой Отечественной войны, пройдут торжественные мероприятия около памятников и мемориалов.

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