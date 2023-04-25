9 мая Парады Победы проведут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Торжественные мероприятия состоятся на Дону в честь Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году парады в честь Дня Победы состоятся в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Об этом 25 апреля журналистам сообщил губернатор Василий Голубев.

Кроме того, в рамках торжественных мероприятий на Дону организуют чествование ветеранов Великой Отечественной войны, а также возложат к мемориалам цветы и венки.

При этом, добавил Василий Голубев, концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону проводить не планируют. Добавим, ранее власти донской столицы решили не приглашать звезд российской эстрады.

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