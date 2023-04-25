Концерт в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону проведут без звезд российской эстрады

Звезд российской эстрады не будут приглашать в Ростов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на 9 мая не планируют приглашать звезд российской эстрады. Об этом в ответе на запрос издания «Блокнот» сообщили власти донской столицы.

- По информации управления культуры Ростова-на-Дону, выступление звезд российской эстрады на гала-концерте, посвященном празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, не предусмотрено, - говорится в документе.

Напомним, ранее городские власти собирались потратить на техническое обеспечение гала-концерта 4,9 млн рублей. Деньги планировали выплатить исполнителю, который до 8 мая смонтирует всепогодные экраны, сцену, освещение и звуковую аппаратуру. Теперь стало известно, что мероприятие на Театральной площади отменят полностью, об этом сегодня, 25 апреля, заявил губернатор Василий Голубев.

К слову, с 2020 по 2021 годы гала-концерта в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону не было. Его отменяли из-за коронавируса.

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