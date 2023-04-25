Здание старого аэропорта Ростова-на-Дону станет автовокзалом к концу 2023 года

Работы по обновлению бывшего аэропорта уже начали. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону здание старого аэропорта станет автовокзалом уже к концу 2023 года. Вложить в объект намерены 1 млрд рублей. Об этом перед губернатором Василием Голубевым отчитался представитель компании, которая взялась за выполнение проекта.

Известно, что уже сейчас в здании бывшего аэроузла демонтируют внутренние конструкции, ведется ремонт фасада.

Предполагается, что создание автовокзала разгрузит центр Ростова-на-Дону и повысит качество транспортного обслуживания агломерации.

- Не менее 150 маршрутов должны связать единой системой управления. Это создаст новые возможности для развития пассажирского транспорта. Появится современный областной центр организации транспортного обслуживания пассажиров, - отметил Василий Голубев.

Глава региона поручил инвестору учесть ряд моментов при проектировании автовокзала. В частности, Василий Голубев отметил необходимость создания мест для длительной парковки, а также удобных путей подъезда и отъезда.

- Важно учесть абсолютно все нюансы, в том числе и перспективы развития. С этим подходом допустимы и корректировки по срокам, - добавил Василий Голубев.

Напомним, проект компании «Агроком Холдинг» по созданию нового автовокзала, рассчитанного на 12 тысяч пассажиров в сутки, в апреле включили в перечень «100 губернаторских инвестпроектов».

Добавим, действующий главный автовокзал Ростова с появлением нового объекта не прекратит работу и станет частью транспортной системы донской столицы.

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