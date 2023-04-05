«Донавтовокзал» из Ростовской области планирует инвестировать в новый автовокзал Мариуполя

В Мариуполе собираются возвести двухэтажный автовокзал Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области компания «Донавтовокзал» сообщила о намерении инвестировать средства в строительство нового автовокзала Мариуполя. Об этом сообщает «КП - Донецк» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

- Компания заинтересована в строительстве за счет собственных средств автовокзального комплекса на территории Мариуполя. Проект находится на этапе обсуждения, - приводится информация, поступившая от АО «Донавтовокзал».

Известно, что планы по возведению объекта курируют ГК «Корпорация развития Донбасса» и местные власти. Предварительно, стороны еще не утвердили степень участия инвестора.

Добавим, в Мариуполе собираются возвести двухэтажный автовокзал с инфраструктурой и коммерческими площадями. Существующее здание, где пассажиры ожидают прибытия и отправки рейсов, устарело и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Справочно: АО «Донавтовокзал» - компания из Ростовской области, которую основали в 1993 году. Она включает в себя 19 автовокзалов, в том числе главный автовокзал Ростова-на-Дону. Сотрудничество ведут с более чем 120 перевозчиками.

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