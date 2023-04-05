Предварительные причины аварии с автобусом на М-4 «Дон» озвучили в Ростовской области

32 человека находились в автобусе в момент аварии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области пассажирский автобус «Москва - Ставрополь» попал в аварию из-за того, что водитель не справился с управлением. Это предварительная версия случившегося, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- По предварительным данным, около 9:40 в Чертковском районе на трассе М-4 «Дон» 53-летний водитель автобуса King Long не справился с управлением и допустил съезд с дороги на обочину, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства, - пояснили в ведомстве.

Известно, что в момент аварии в салоне рейсового маршрута находились 32 пассажира, двое из них получили травмы, их увезли в больницу. По данным УГИБДД, пострадавшими оказались 43-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Детали ДТП уже выясняют сотрудники полиции. До этого на место происшествия прибыли спасатели. От МЧС задействовали 8 человек и 3 единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео ДТП с опрокинувшимся автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области

Опубликовано видео ДТП с опрокинувшимся автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области 5 апреля 2023 (подробности)