На месте аварии работают восемь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Видео ДТП с опрокинувшимся автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области 5 апреля 2023 опубликовали в пресс-службе МЧС Ростовской области. Авария произошла утром в Чертковском районе. Сотрудники экстренных ведомств помогают оказавшимся в ДТП людям и ликвидируют последствия ЧП.

На кадрах видно, что на месте уже работают сотрудники МЧС, они помогают перекладывать одного из пострадавших на носилки, чтобы перенести его в уже прибывшую на место скорую помощь.

- Предварительно, в автобусе находится 32 человека. Два человека пострадали, они госпитализированы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Чертковском районе. Из-за аварии пассажирский автобус, выполнявший рейс «Москва — Ставрополь», опрокинулся.

Как добавили в МЧС, от ведомства на месте работают восемь сотрудников, задействованы две единицы техники.

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