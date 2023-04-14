«Агроком» планирует вложить 1 млрд рублей в строительство областного автовокзала в Ростове

Новый автовокзал станет настоящим транспортно-пересадочным узлом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области компания «Агроком-Холдинг» (входит в группу «Агроком») планирует вложить 1 млрд рублей в строительство областного автомобильного вокзала на территории Ростова-на-Дону. Информация об этом прозвучала в ходе заседания Совета по инвестициям.

Сообщается, что инвестор обратился в Минтранс региона с просьбой включить объект в «губернаторскую сотню». Срок реализации проекта - 2023 год. Создать должны около 100 рабочих мест.

- Новый автовокзал станет настоящим транспортно-пересадочным узлом в указанной зоне. Его создадут для выведения лишнего трафика из центра города. Убрав часть маршрутов из центра, разгрузим автомобильные артерии, минимизируем количество заторов и сократим число ДТП с участием общественного транспорта, - прокомментировал начальник управления транспорта донского Минтранса Николай Хрумалов.

Известно, что сейчас в Ростов-на-Дону приходят 265 межмуниципальных и 280 межрегиональных маршрутов.

При этом 112 межмуниципальных рейсов проходят по центральной части города. 77 маршрутов «северного направления» попадают на пригородный автовокзал, 35 - на главный. Еще 19 маршрутов «южного направления» обычно следуют через донскую столицу на пригородный автовокзал.

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