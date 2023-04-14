В Ростове на территории старого аэропорта собираются построить квартал правительства

Всего комплексное обновление проведут на территории в 367,9 га Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону старый аэропорт планируют застроить жилыми и социальными объектами до 2040 года. Размещение зданий и рекреационных зон уже утвердили. Об этом на заседании Совета по инвестициям сообщил глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.

По словам чиновника, на территории в 367,9 га собираются построить 10 детских садов, 5 школ, две поликлиники для взрослых и одну поликлинику для детей.

Возведут также объекты областного значения: консультативно-диагностический центр, спортивные комплексы, филармонию с концертным залом, библиотеку и молодежный центр.

- Запланирован масштабный проект строительства правительственного квартала с комплексом административных зданий. Решен вопрос размещения государственного архива Ростовской области. Кроме того, предусмотрены участки для пожарной части, - рассказал Юрий Сильвестров.

Министр добавил, что будущие работы «предусматривают синхронизацию строительства жилья и социальных объектов». Иными словами, уже до 2028 года на территории должны возвести не только дома, но и 5 детсадов, две школы, а также одну взрослую и детскую поликлиники. В 2025-2026 годах намерены обустроить районный парк площадью 10 га.

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