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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:27

В Ростове на Социалистической запретят парковку машин, введут ограничение скорости

Скоростной режим изменят на двух улицах, в центре и на Западном
Ангелина СКИБА
Парковку запретят «для повышения пропускной способности улицы»

Парковку запретят «для повышения пропускной способности улицы»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 апреля на одной из улиц Ростова-на-Дону запретят парковку машин, еще на нескольких участках проезжей части введут скоростные ограничения. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Со следующих выходных водителям нельзя будет оставлять свой транспорт на Социалистической в районе дома № 167/40. Этот запрет введут «для повышения пропускной способности улицы».

Требование на движение до 40 км/ч будет действовать на Социалистической от Крепостного до Социалистической, 173. Отрезок от Социалистической, 173 до Журавлева разрешат проезжать со скоростью не более 30 км/ч.

Скорость до 40 км/ч также введут на Еременко в районе пешеходного перехода, около дома № 85.

Добавим, с 23 апреля по 31 мая из-за прокладки коммуникаций будет ограничено движение машин по Октябрьской площади от Шолохова до Кривошлыковского.

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