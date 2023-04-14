В Шахтах легковушка врезалась в фуру, пострадали два человека

Вечером «ВАЗ-21120» врезался в полуприцеп тягача Scania. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области два человека пострадали после ДТП с участием легковушки и фуры. Об этом стало известно утром 14 апреля. Информация поступила от отдела пропаганды УГИБДД России по региону.

Известно, что несчастный случай произошел вечером 13 апреля на улице Советской в Шахтах. Предварительно, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» из-за своей скорости не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине полуприцеп Krone в составе тягача Scania.

- В момент аварии в грузовом авто никто не находился. Травмы получили пассажиры легковушки: 20-летняя девушка и молодой человек 22 лет, их доставили в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, выдерживать скорость и боковой интервал. Нельзя отвлекаться или совершать резкие маневры на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ​

В Таганроге при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина

Предварительная причина гибели – неосторожное обращение с огнем (подробности)