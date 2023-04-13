Причина пожара - неосторожное обращение с огнем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 13 апреля на улице Майской.

По информации ведомства, дом начал полыхать около 18:10. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил часть здания. Потушить пожар удалось спустя полчаса. Когда спасатели осматривали помещение, то обнаружили обгоревшее тело мужчины.

- Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. На месте ЧП 4 единицы спецтехники и 17 пожарных. Проводятся следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.

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