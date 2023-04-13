В Ростовской области разыскивают 19-летнюю девушку

Родители обратились в полицию с заявлением. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропала 19-летняя девушка. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" рассказал двоюродный брат Арман.

По словам мужчины, Ани Месропян 11 апреля гостила у своего дедушки в Азове. Дома ее ждали родители, но девушка так и не вернулась. Телефон Ани выключен, а в социальные сети она не заходит. Родители обратились в полицию с заявлением.

По словам брата, Ани в последнее время сильно изменилась в поведении. Девушка стала замкнутой и часто ссорилась с родителями.

Согласно ориентировке поискового отряда "ЛизаАлерт" рост пропавшей – около 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

В день ухода она была одета в серо-розовое пальто, в зеленую кофту, светло-серые штаны и белые кроссовки.

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(Подробности)