Во время потопа в Ростове погибла 80-летняя женщина

Пенсионерку нашли в ливневке в октябрьском районе. Фото: СУ СК по Ростовской области

После мощного ливня, который накрыл Ростов в пятницу, 28 апреля, многие улицы залило. «Настоящий потоп!» - говорят ростовчане. В условиях такого потопа, в затопленной ливневке сегодня нашли тело женщины. Рассказываем подробности.

ПРИЧИНЫ ВЫЯСНЯТ ЭКСПЕРТЫ

Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», очевидцы заметили бездыханное тело в ливневке на улице Авиамоторной в Октябрьском районе города примерно в половине седьмого вечера. Сразу же позвонили в экстренные службы.

Сразу же по городским пабликам в соцсетях стали распространяться комментарии о том, что женщина могла утонуть, застряв в забитой мусором ливневке.

Прибывшие на место медики смогли только зафиксировать смерть до приезда скорой помощи. От чего умерла женщина, пока неизвестно. Что стало причиной гибели пенсионерки, предстоит выяснить медицинским экспертам.

ОФИЦИАЛЬНО

В следственный отдел по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении 28 апреля в ливневом коллекторе по улице Тульской в Ростове-на-Дону тела женщины, 1942 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Ранее администрация Ростова-на-Дону на своем официальном телеграм-канале публиковала комментарий заместителя главы администрации по вопросам взаимодействия с административными органами ГО и ЧС Алексея Потешкина по поводу обстановки в городе после ливня. По данным, опубликованным в 17.25, за день на территории города ситуаций, связанных с массовым нарушением систем жизнеобеспечения населения, не произошло.

За час ливень парализовал движение в городе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Поступило 15 обращений граждан, связанных с частичным подтоплением территорий. Аварийные службы города ликвидируют последствия возникших происшествий, - прокомментировал Алексей Потешкин. - К работе по откачке воды привлечены шесть поисково-спасательных групп Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. В целях недопущения аварийной обстановки было перекрыто движение автотранспорта по улице Малиновского. Через оперативную дежурную смену ЕДДС-112 ведется сбор и обобщение сведений об обстановке в городе Ростова-на-Дону.

«ЖИЛЫЕ ДОМА НЕ ПОДТОПЛЕНЫ»

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области самый мощный ливень прошел над городом с 14 до 15 часов дня. Личный состав и техника городских спасателей и МЧС были направлены по проблемным участкам для откачки воды по улице Малиновского, 15ж, на Привокзальную площадь, 2а, улицу Портовую, 1/7, улицу Извилистую, 13/2, улицу Шоссейную, 70 и 80.

В 15 часов интенсивные осадки уже прекратились, вода сошла. Жилые дома не были подтоплены, сообщают в экстренном ведомстве. В откачке воды было задействовано четыре расчета спасателей с тремя мотопомпами и одной насосно-перекачивающей станцией, а также семь расчетов от Главного управления МЧС по Ростовской области.

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