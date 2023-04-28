В выходные будет дождливо и в Ростове, и по области. Фото: Дмитрий Кутепов

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 29-30 апреля не порадует солнцем. Выходные проводят апрель дождями и грозами, но хотя бы на улице будет тепло. Публикуем подробный прогноз от ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону оба выходных дня будет облачно с прояснениями. В субботу, 29 апреля, вечером пройдет кратковременный дождь с грозой. В остальное время без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем +18-20.

В воскресенье, 30 апреля, ночью умеренный дождь, гроза, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11-13, днем +16-18.

По Ростовской области также ожидается пасмурная погода. Во вторник местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер южный и юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами до 12-14 метров в секунду, при грозе 15-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +8-13, днем +16+21, местами до +26.

В воскресенье ночью в большинстве районов, а днем местами небольшой и умеренный дождь с грозой. Ночью в отдельных районах пройдет сильный дождь. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду, при грозе до 15-18. Температура воздуха ночью +8-13, днем +15-20, местами до +24.

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