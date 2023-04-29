Расписание общественного транспорта в Ростове-на-Дону 1-9 мая 2023: как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи

До 9 мая включительно в центре города изменится схема движения общественного транспорта. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове с 1 по 9 мая меняется схема движения автобусов и трамваев при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы — во время репетиций Парада Победы и в сам День Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Движение автобусов по маршрутам №№ 3, 3А, 7, 67, 88 будет осуществляться по схеме: улица Большая Садовая – Ворошиловский проспект – Красноармейская улица – Театральный проспект – проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусы по маршрутам №№ 70, 80 и 98 будут ехать по Большой Садовой (№ 98 — по Красноармейской) – по проспекту Ворошиловскому — улице Станиславского — проспекту Театральному — улице Закруткина — улице Нижненольной — улице Мясникова и далее по маршрутам. В обратном направлении от Комсмомольской улицы — через площадь Свободы — по улице Закруткина — Театральному проспекту — улице Станиславского — проспекту Ворошиловскому — улице Большой Садовой (автобусы № 98 едут по Красноармейской) и далее по маршрутам следования)

Рейсы автобусов № 24 проедут по улице Красноармейской — проспекту Ворошиловскому — улице Станиславского — проспекту Театральному — улицам Закруткина — Нижненольной — Мясникова — 1-й Линии — Закруткина — площади Свободы и далее по маршруту. В обратном направлении транспорт пойдет по площади Свободы — улице Закруткина — Театральному проспекту — улице Станиславского — проспекту Ворошиловскому — улице Красноармейской и далее по маршруту следования.

Автобусный маршрут № 55 изменится следующим образом: транспорт будет ехать по Красноармейской улице — проспекту Ворошиловскому — улице Станиславского — Театральному проспекту — улицам Закруткина – Нижненольной – Мясникова и далее по маршруту. В обратном направлении: улицы Сарьяна – Мясникова – 1-я Линия – Закруткина – Театральный проспект – улица Станиславского – Ворошиловский проспект – улица Красноармейская и далее по маршруту.

Троллейбусы № 1 поедут по Красноармейской улице — проспекту Театральному — проспекту Шолохова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Трамваи № 4 пройдут по схеме: улица Станиславского – Буденновский проспект – улица Максима Горького – улица Ченцова и далее по маршруту следования в обоих направлениях.

Автобусные маршруты №№ 18, 19, 54, 66 будет осуществляться по укороченной схеме до проспекта Шолохова, по автобусному маршруту № 81 – по укороченной схеме до площади Энергетиков.

Трамвайный маршрут № 10 поменяет схему движения: переулок Нахичеванский — улица Черепахина — переулок Крепостной — улица Максима Горького — переулок Доломановский. В обратном направлении — улица Максима Горького — Крепостной переулок — улица Текучева — переулок Нахичеванский и далее по маршруту.

На время ограничений троллейбусы №№ 2 и 22 будут ездить по укороченной схеме до площади Свободы.

Работа автобусов по маршрутам № 24 и 81 в прямом направлении будет организована по схеме движения: проспект Театральный – улица Максима Горького – улица Ченцова – улица Каяни – улица Мурлычева – улица Верхненольная – улица Советская и далее по маршрутам следования. В обратном направлении: улица 1-я Майская – улица 2-я Линия – улица Налбандяна – улица Каяни – улица Максима Горького – проспект. Театральный и далее по маршрутам.

Обо всех изменениях расписания сообщается на сайте городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог в Ростове на репетиции Парада Победы: список, схема перекрытия

Из-за репетиций Парада Победы в центре Ростова ограничат проезд со 2 по 9 мая (подробнее)