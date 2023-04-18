Перекрытие дорог в Ростове на репетиции Парада Победы: список, схема перекрытия

Рассказываем, какие улицы и когда будут перекрыты в дни проведения репетиций и Парада Победы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове официально объявили: Параду Победы быть. Поэтому на Театральной площади традиционно пройдут несколько репетиций масштабного действа. В связи с этим в центре города будет перекрыт ряд дорог. Рассказываем, где, в какие дни и в какое время будет ограничен проезд.
2 мая с 15.00, до 3 мая, до 1.00,
3 мая, с 15.00, до 4 мая, до 1.00,
4 мая ,с 15.00, до 5 мая, 1.00,
7 мая, с 6.00 до 17.00,
9 мая, с 6.00 до 23.00
нельзя будет проехать по улице 20-я Линия - на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса, по улице Советской - от площади Карла Маркса до Театральной, по Большой Садовой улице - от Театральной площади до Ворошиловского проспекта. Во время прохождения механизированной колонны перекроют проезд по проспектам Шолохова и Ворошиловскому, улице Красноармейской и Театральному проспекту.
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