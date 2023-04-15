В Ростове на Театральной площади и Большой Садовой ограничат движение в майские праздники

Ограничения будут действовать 30 апреля и 1 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на Театральной площади и улице Большой Садовой ограничат проезд в майские праздники. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

С 8.00 до 13.00 1 мая движение будет ограничено на Большой Садовой, от проспекта Буденновского до улицы Верхенольной.

С 21.00 30 апреля до 18.00 1 мая ограничения будут действовать на Театральной площади.

С 8.00 до 18.00 1 мая придется объехать участок проспекта Театрального, от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.

Напомним, работу общественного транспорта в пасхальную ночь продлят до пяти утра. По словам главы администрации Алексея Логвиненко, на маршрутах будут работать около 250 единицы транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График работы общественного транспорта на Пасху 2023 в Ростове-на-Дону: рейсы будут ходить до раннего утра

Общественный транспорт Ростова в пасхальную ночь будет работать до 5 часов. (Подробности)